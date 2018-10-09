ЧП под Черниговом связали с крушением MH-17

На горящем на Украине военном складе хранились ракеты к зенитному ракетному комплексу «Бук». Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил Даниил Безсонов , пресс-секретарь оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Сегодня утром на 6-м арсенале в городе Ичня Черниговской области Украины произошел взрыв, после чего начался пожар. В результате ЧП никто не пострадала, однако около 12 тысяч человек были эвакуированы.