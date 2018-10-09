Ещё
ЧП под Черниговом связали с крушением MH-17
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЧП под Черниговом связали с крушением MH-17 

Рамблер + ещё 4 2 часа назад
На горящем на Украине военном складе хранились ракеты к зенитному ракетному комплексу «Бук». Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил Даниил Безсонов, пресс-секретарь оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Сегодня утром на 6-м арсенале в городе Ичня Черниговской области Украины произошел взрыв, после чего начался пожар. В результате ЧП никто не пострадала, однако около 12 тысяч человек были эвакуированы.
Паника на Украине: взорвался военный склад
Ранее в Службе безопасности Украины сообщили, что рассматривают ряд версий о причинах произошедшего, в том числе диверсию.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Галкину приписали роман с известной телеведущей49
Андреевой нашли замену на Первом канале125
Украина готовит провокацию у Крымского моста99
Литва направила России ноту протеста49
Пока вы спали: Новое проклятие РФ — нефть по $35184
Видео
00:45
В ЧП под Черниговом обвинили Россию
В мире Украина
00:32
Опубликованы фото ЧП в Жуковском
Происшествия
00:45
На Украине нашли «отца» пожара на военном складе
Украина В мире
00:43
Шаляпин о Виталине: «Она очень опытная»
Шоу-бизнес
25:30
Пока вы спали: Новое проклятие РФ — нефть по $35
Общество
00:39
Муравьи в штанах
Общество
00:42
Литва направила России ноту протеста
В мире Политика
01:19
Украинцы чуть не подрались в эфире «России 1»
Общество
00:38
Раскрыт секрет популярности С-400 за рубежом
Армия Оружие
02:37
МИД России вручил ноту послу Нидерландов
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение