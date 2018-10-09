Москалькова заинтересовалась дракой в омской колонии

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова отреагировала на произошедшую в омской исправительной колонии №6 массовую драку. Она потребовала провести тщательную проверку в связи с инцидентом.

«Если состоялась драка, то режим содержания не соблюдался, и это привело к конфликту, который должны были, наверное, сотрудники ФСИН этой колонии предотвращать», — цитирует Москалькову РИА Новости.

Она отметила, что в Омске уполномоченный по правам человека следит за ситуацией.

Ранее News.ru писал, что в омской колонии строгого режима для впервые осуждённых за тяжкие преступления произошла массовая драка. Личный состав исправительного учреждения смог самостоятельно урегулировать происшествие. Как пояснили в областном УФСИН, потасовка завязалась, когда группа отрицательно настроенных осуждённых попыталась склонить к неповиновениям положительно настроенных сокамерников.