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Москалькова заинтересовалась дракой в омской колонии
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Москалькова заинтересовалась дракой в омской колонии 

News.ru + ещё 1 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова отреагировала на произошедшую в омской исправительной колонии №6 массовую драку. Она потребовала провести тщательную проверку в связи с инцидентом.
«Если состоялась драка, то режим содержания не соблюдался, и это привело к конфликту, который должны были, наверное, сотрудники ФСИН этой колонии предотвращать», — цитирует Москалькову РИА Новости.
Она отметила, что в Омске уполномоченный по правам человека следит за ситуацией.
Ранее News.ru писал, что в омской колонии строгого режима для впервые осуждённых за тяжкие преступления произошла массовая драка. Личный состав исправительного учреждения смог самостоятельно урегулировать происшествие. Как пояснили в областном УФСИН, потасовка завязалась, когда группа отрицательно настроенных осуждённых попыталась склонить к неповиновениям положительно настроенных сокамерников.
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