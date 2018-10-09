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В СИЗО Петербурга обнаружено тело заключенного
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В СИЗО Петербурга обнаружено тело заключенного 

ТАСС + ещё 19 9 октября 2018
Фото: РИА Новости
Следователи начали проверку по факту обнаружения тела заключенного в камере СИЗО №1 Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу.
"Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка по факту обнаружения в одной из одиночных камер ФКУ СИЗО №1 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, расположенного в Колпинском районе, тела мужчины 1989 года рождения, обвиняемого в совершении насильственных действий сексуального характера", — сообщили в ведомстве.
По данным пресс-службы, тело было обнаружено 7 октября. Следователи считают, что мужчина совершил самоубийство, однако его мотивы пока не установлены. "По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", — заключили в ведомстве.
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