В СИЗО Петербурга обнаружено тело заключенного

Следователи начали проверку по факту обнаружения тела заключенного в камере СИЗО №1 Санкт-Петербурга , сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу.

"Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка по факту обнаружения в одной из одиночных камер ФКУ СИЗО №1 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, расположенного в Колпинском районе, тела мужчины 1989 года рождения, обвиняемого в совершении насильственных действий сексуального характера", — сообщили в ведомстве.

По данным пресс-службы, тело было обнаружено 7 октября. Следователи считают, что мужчина совершил самоубийство, однако его мотивы пока не установлены. "По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", — заключили в ведомстве.