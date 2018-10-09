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Взрыв на украинском военном складе попал на видео
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Взрыв на украинском военном складе попал на видео 

Рамблер 2 часа назад
В Сети появилось видео взрыва на военном складе в украинской Ичне. Его опубликовал YouTube-канал Cheline TV.
На кадрах слышно громыхание и видны взрывающиеся и взлетающие в воздух снаряды. Примерно в середине трехминутного ролика происходит самый масштабный взрыв, после которого возникает грибовидное облако, напоминающее ядерное.
Сегодня утром пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины сообщила о взрыве на 6-м арсенале, расположенном в городе Ичня Черниговской области.
После поступления первых сообщений об инциденте была начата эвакуация людей (всего около 12 тысяч человек), закрыто воздушное пространство в радиусе 30 километров от арсенала, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта и создан штаб ликвидации чрезвычайной ситуации.
В пресс-службе СБУ сообщили, что проверяют ряд версий причин взрыва на складе, в том числе диверсию.
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