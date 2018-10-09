Взрыв на украинском военном складе попал на видео

В Сети появилось видео взрыва на военном складе в украинской Ичне. Его опубликовал YouTube-канал Cheline TV.

На кадрах слышно громыхание и видны взрывающиеся и взлетающие в воздух снаряды. Примерно в середине трехминутного ролика происходит самый масштабный взрыв, после которого возникает грибовидное облако, напоминающее ядерное.

Сегодня утром пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины сообщила о взрыве на 6-м арсенале, расположенном в городе Ичня Черниговской области.

После поступления первых сообщений об инциденте была начата эвакуация людей (всего около 12 тысяч человек), закрыто воздушное пространство в радиусе 30 километров от арсенала, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта и создан штаб ликвидации чрезвычайной ситуации.