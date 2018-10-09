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Жительница Ярославской области продала ребенка
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Жительница Ярославской области продала ребенка 

РИА Новости + ещё 1 51 минуту назад
Фото: depositphotos.com
Жительница Ярославской области из-за тяжелого материального положения продала своего новорожденного ребенка бездетной супружеской паре, сообщило СУСК по региону во вторник.
По данным следствия, ярославская семья, которая по состоянию здоровья не могла иметь своих детей, стояла в очереди на усыновление.
"В ноябре 2017 года — феврале 2018 года супруги договорились с беременной 35-летней местной жительницей (которая, с ее слов, находилась в тяжелом материальном положении) о передаче им новорожденного ребенка. В марте 2018 года после выписки из родильного отделения одной из больниц мать передала девочку предполагаемым усыновителям", — говорится в сообщении. Сумма, которую получила женщина за своего ребенка, не уточняется.
Следственные органы возбудили уголовное дело о торговле детьми, за что в УК РФ предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы.
"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении всех фигурантов уголовного дела", — отмечает следствие.
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