Жительница Ярославской области продала ребенка

Жительница Ярославской области из-за тяжелого материального положения продала своего новорожденного ребенка бездетной супружеской паре, сообщило СУСК по региону во вторник.

По данным следствия, ярославская семья, которая по состоянию здоровья не могла иметь своих детей, стояла в очереди на усыновление.

"В ноябре 2017 года — феврале 2018 года супруги договорились с беременной 35-летней местной жительницей (которая, с ее слов, находилась в тяжелом материальном положении) о передаче им новорожденного ребенка. В марте 2018 года после выписки из родильного отделения одной из больниц мать передала девочку предполагаемым усыновителям", — говорится в сообщении. Сумма, которую получила женщина за своего ребенка, не уточняется.

Следственные органы возбудили уголовное дело о торговле детьми, за что в УК РФ предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы.