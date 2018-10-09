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Звезда «Кухни» сбил человека в Москве
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Звезда «Кухни» сбил человека в Москве 

Рамблер 1 час назад
Актер Дмитрий Назаров поздним вечером 8 октября в Москве сбил человека, который перебегал дорогу. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, это случилось примерно в 23:30 на Варшавском шоссе. По предварительной информации, пешеход был пьян.
Назаров сам вызвал скорую помощь пострадавшему. Врачи диагностировали у пешехода перелом костей предплечья.
Очевидцы подтвердили «Пятому каналу», что 29-летний пострадавший находился в нетрезвом состоянии. По словам собеседников канала, актер не покидал места происшествия, дождался скорую и полицию.
Народный артист России Дмитрий Назаров с 2003 года служит в МХТ имени Чехова, на его счету более сорока ролей в кино и сериалах. Одной из самых известных его работ стала роль шеф-повара ресторана Claude Monet Виктора Баринова в сериале «Кухня».
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