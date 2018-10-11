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Нашедшего бутылку с ртутью ребенка госпитализировали
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В Петербурге госпитализирован ребенок, принесший домой бутылку с 7 кг ртути 

ТАСС + ещё 8 11 октября 2018
Фото: РИА Новости
Учащийся одной из школ в Санкт-Петербурге принес домой найденную на улице пластиковую бутылку с ртутью емкостью 0,5 литра (масса такой бутылки — около 7 кг). Как сообщили журналистам в городской прокуратуре, ребенок госпитализирован с отравлением, проводится проверка.
"Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга организовала проверку в связи с информацией о доставлении 10 октября 2018 года несовершеннолетнего в Детскую городскую клиническую больницу № 5 имени Н. Ф. Филатова с диагнозом "отравление ртутью", — сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным прокуратуры, мальчик нашел емкость с ртутью еще 28 сентября и принес ее домой. По информации городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, 8 октября специалисты экологической аварийной бригады изъяли бутылку и вывезли ее на утилизацию.
Надзорное ведомство также намерено дать оценку действиям экстренных оперативных служб, выезжавших на место происшествия и не проинформировавших ответственные органы об обнаружении емкости с опасной жидкостью несовершеннолетним.
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