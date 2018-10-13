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На украинском арсенале участились взрывы
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На арсенале под Черниговом возросла интенсивность взрывов 

РИА Новости + ещё 176 17 часов назад
Фото: РИА Новости
Интенсивность детонации боеприпасов на арсенале в Черниговской области в субботу вечером возросла до 44 взрывов в течение часа, сообщает госслужба Украины по ЧС на своем сайте.
На арсенале под Черниговом во вторник ночью произошел взрыв, начался пожар. Власти провели эвакуацию. Пострадавших нет. По данным украинского минобороны, на момент пожара на складе находилось 69,5 тысячи тонн боеприпасов, из них 43 тысячи тонн — боеспособных. Детонация боеприпасов на арсенале утром в субботу прекратилась, но уже днем возобновились единичные взрывы — до трех в час.
"В период с 17 до 18 часов на территории арсенала хранения боеприпасов наблюдалась детонация боеприпасов, до 44 взрывов", — говорится в сообщении.
Арсенал в Черниговской области — один из крупнейших на Украине, территория склада составляет 682 гектара, из них техническая территория — 402 гектара. В минобороны в четверг сообщали, что пожар практически ликвидирован, остались два очага тления, в пятницу из-за ветра увеличилась интенсивность взрывов, в субботу утром в период с 8 до 12 часов произошел только один взрыв.
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