Сотни детей эвакуированы из ТЦ в Уфе из-за задымления

Порядка 600 человек, в частности 200 детей, были эвакуированы из торгового центра «Простор», расположенного в Уфе . В здании произошло задымление.

Сообщение о запахе дыма на четвертом этаже здания поступило в 18:10 по местному времени (16:10 по московскому). Прибывшие на место пожарные внешних признаков горения не обнаружили. Разведка установила, что «источник задымления без горения — ремни двигателя вентиляции, силам и средствам дан отбой с места», пишет ТАСС со ссылкой на собеседника в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

Центр торговли и отдыха «Простор» работает начиная с 2006 года. Общая площадь комплекса — 17,7 тысяч кв. м.

Ранее News.ru писал о том, что посетители торгового центра «Мега Химки», расположенного в Московской области, были эвакуированы. Это произошло в результате срабатывания пожарной сигнализации.