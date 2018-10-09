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Сотни детей эвакуированы из ТЦ в Уфе
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Сотни детей эвакуированы из ТЦ в Уфе из-за задымления 

News.ru + ещё 8 2 часа назад
Фото: vk.com/mchsrb
Порядка 600 человек, в частности 200 детей, были эвакуированы из торгового центра «Простор», расположенного в Уфе. В здании произошло задымление.
Сообщение о запахе дыма на четвертом этаже здания поступило в 18:10 по местному времени (16:10 по московскому). Прибывшие на место пожарные внешних признаков горения не обнаружили. Разведка установила, что «источник задымления без горения — ремни двигателя вентиляции, силам и средствам дан отбой с места», пишет ТАСС со ссылкой на собеседника в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.
Центр торговли и отдыха «Простор» работает начиная с 2006 года. Общая площадь комплекса — 17,7 тысяч кв. м.
Ранее News.ru писал о том, что посетители торгового центра «Мега Химки», расположенного в Московской области, были эвакуированы. Это произошло в результате срабатывания пожарной сигнализации.
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