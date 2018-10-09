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Паника на Украине: взорвался военный склад
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Паника на Украине: взорвался военный склад 

Рамблер + ещё 46 1 час назад
На украинском военном складе произошел взрыв, сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины в соцсети «Фейсбук».
Инцидент, масштабы которого пока неизвестны, произошел на 6-м арсенале, который расположен в городе Ичня Черниговской области. В Генштабе уточняют лишь, что взрыв произошел на технической территории склада.
Почему Украина не может контролировать склады с военной техникой
Первое сообщение о взрыве на складе боеприпасов поступило от начальника арсенала в 3:30 по местному времени. После этого о ЧП были уведомлены местные власти и компетентные службы, началась эвакуация людей и другие ограничительные мероприятия по всей области и вдоль границ Украины с Россией и Белоруссией.
На месте взрыва был развернут штаб ликвидации ЧС. Вскоре к нему присоединится оперативная группа во главе с главой Генштаба. Также штаб посетит премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщивший об этом на своей странице в соцсети «Твиттер».
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