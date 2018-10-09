Паника на Украине: взорвался военный склад

Инцидент, масштабы которого пока неизвестны, произошел на 6-м арсенале, который расположен в городе Ичня Черниговской области. В Генштабе уточняют лишь, что взрыв произошел на технической территории склада.

Первое сообщение о взрыве на складе боеприпасов поступило от начальника арсенала в 3:30 по местному времени. После этого о ЧП были уведомлены местные власти и компетентные службы, началась эвакуация людей и другие ограничительные мероприятия по всей области и вдоль границ Украины с Россией и Белоруссией.