Паника на Украине: взорвался военный склад 

На украинском военном складе произошел взрыв, сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины в соцсети «Фейсбук».
Инцидент, масштабы которого пока неизвестны, произошел на 6-м арсенале, который расположен в городе Ичня Черниговской области. В Генштабе уточняют лишь, что взрыв произошел на технической территории склада.
Первое сообщение о взрыве на складе боеприпасов поступило от начальника арсенала в 3:30 по местному времени. После этого о ЧП были уведомлены местные власти и компетентные службы, началась эвакуация людей и другие ограничительные мероприятия по всей области и вдоль границ Украины с Россией и Белоруссией.
На месте взрыва был развернут штаб ликвидации ЧС. Вскоре к нему присоединится оперативная группа во главе с главой Генштаба. Также штаб посетит премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщивший об этом на своей странице в соцсети «Твиттер».