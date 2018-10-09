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Белый тигр загрыз смотрителя зоопарка
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Белый тигр загрыз смотрителя зоопарка 

Lenta.ru + ещё 16 11 часов назад
Фото: Holger Hollemann / DPA / Globallookpress.com
В Японии редкий белый тигр убил смотрителя зоопарка. Об этом сообщило издание Daily Mail.
Инцидент произошел в городе Кагосима, столице одноименной префектуры на юге страны. 40-летнего работника зоопарка Акиру Фурушо (Akira Furusho) обнаружили без сознания в вольере с белыми тиграми сразу после закрытия зоопарка. У мужчины шла кровь из раны на шее, его доставили в больницу, но не успели спасти.
После нападения на Фурушо хищника обездвижили с помощью ружья с дротиками с транквилизатором. Спасатели и полицейские немедленно прибыли на место происшествия.
Дальнейшая судьба тигра неизвестна, о состоянии его здоровья также не сообщается.
В прошлом октябре сообщалось о работнике индийского национального парка Баннергхатта, которого растерзали белые тигрята. Мужчина думал, что вольер пустой, и начал его убирать. Животные накинулись на него и частично обглодали.
Белые тигры — особи бенгальского тигра с врожденной мутацией: черно-коричневыми полосами на белом мехе и голубыми глазами. Частота появления белых тигров — одна особь на 10 тысяч с нормальным окрасом.
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