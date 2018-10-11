Прелести жены депутата на МКАД заинтересовали ЦОДД

ЦОДД обратился в полицию из-за перекрывшей МКАД жены депутата

«ЦОДД Москвы считает недопустимым подобные действия и обратится в правоохранительные органы для оценки действий данных лиц. По предварительному анализу, эти несогласованные действия стали причиной задержки в доезде нескольких автомобилей скорой помощи», — сказали в организации, передает РИА «Новости».

Столичное ГИБДД намерено провести проверку по факту перекрытия МКАД, сообщает телеканал «360».

Кадры из клипа Yaxana, (Оксаны Яковлевой), супруги муниципального депутата города Щелково Алексея Яковлева , опубликованы в ее аккаунте Instagram.

В сентябре на МКАД насмерть сбили двух дорожных рабочих, наносивших разметку.