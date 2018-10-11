Прелести жены депутата на МКАД заинтересовали ЦОДД

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ЦОДД обратился в полицию из-за перекрывшей МКАД жены депутата 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 10 44 минуты назад
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы обратится в полицию для оценки действий певицы Оксаны Яковлевой, супруги муниципального депутата, частично перекрывшей МКАД для съемок видеоклипа.
«ЦОДД Москвы считает недопустимым подобные действия и обратится в правоохранительные органы для оценки действий данных лиц. По предварительному анализу, эти несогласованные действия стали причиной задержки в доезде нескольких автомобилей скорой помощи», — сказали в организации, передает РИА «Новости».
Столичное ГИБДД намерено провести проверку по факту перекрытия МКАД, сообщает телеканал «360».
Жена депутата перекрыла МКАД ради славы
Кадры из клипа Yaxana, (Оксаны Яковлевой), супруги муниципального депутата города Щелково Алексея Яковлева, опубликованы в ее аккаунте Instagram.
В сентябре на МКАД насмерть сбили двух дорожных рабочих, наносивших разметку.
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