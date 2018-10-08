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Директору школы сестер Хачатурян вынесено представление
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Директору школы сестер Хачатурян вынесено представление 

360tv.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Директору школы № 1370, где учились сестры Хачатурян, вынесено представление, после того как в учебном заведении прокуратурой был выявлен ряд нарушений. Об этом заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, сообщил сайт RT.
«Мы направили запрос в прокуратуру. Надо сказать, что прокуратура выявила нарушения. Вынесено представление, начиная от директора школы и заканчивая районным МВД, а также префекту», — цитирует телеканал слова Кузнецовой.
По словам самого директора, школа много раз обращалась в комиссию по делам несовершеннолетних и органы опеки в связи с тем, что сестры Хачатурян часто пропускали занятия.
Защита Ангелины и Крестины Хачатурян, которых выпустили из СИЗО и развели по разным квартирам, попросила Басманный суд Москвы разрешить сестрам телефонные звонки и общение со СМИ. Об этом «360» рассказал адвокат Крестины Алексей Липцер.
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