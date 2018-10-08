Директору школы сестер Хачатурян вынесено представление

Директору школы № 1370, где учились сестры Хачатурян, вынесено представление, после того как в учебном заведении прокуратурой был выявлен ряд нарушений. Об этом заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова , сообщил сайт RT.

«Мы направили запрос в прокуратуру. Надо сказать, что прокуратура выявила нарушения. Вынесено представление, начиная от директора школы и заканчивая районным МВД, а также префекту», — цитирует телеканал слова Кузнецовой.

По словам самого директора, школа много раз обращалась в комиссию по делам несовершеннолетних и органы опеки в связи с тем, что сестры Хачатурян часто пропускали занятия.