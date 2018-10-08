Ещё
Пьяный москвич разгромил станцию метро
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пьяный москвич разгромил станцию метро 

Рамблер 54 минуты назад
Москвич устроил пьяный дебош в метро. Об этом сообщает пресс-служба управления внутренних дел на Московском метрополитене.
В ночь на понедельник полицейский стал свидетелем того, как мужчина разбивал плафоны, установленные на балюстраде эскалатора.
На трех фотографиях, сделанных в течение двух секунд, виден скачущий, но не разбившийся плафон, а также правоохранитель, наблюдающий за тем, кто его запустил. На оставшиеся снимки попало задержание виновника.
Им оказался пьяный 33-летний житель столицы. Против мужчины, разбившего семь плафонов, было возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм», которое с утвержденным обвинительным заключением уже было передано в суд.
Алексей Мышляев, пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене, сообщил «Российской газете», что инцидент произошел на станции «Таганская».
При этом ни УВД на метрополитене, ни его представитель в беседе с «Российской газетой» не уточнили, когда именно произошел инцидент. Однако одежда, в которую одеты дебошир и другие пассажиры на опубликованных фото, свидетельствует, что погром имел место в более теплую погоду, чем наблюдалась накануне.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко заговорил о подготовке к войне141
Первый канал ответил на требования уволить Стриженову85
Арестованы счета Степаненко33
Путин уволил спецпредставителя по Украине67
Опубликованы фото ЧП в Жуковском26
Видео
00:32
Опубликованы фото ЧП в Жуковском
Происшествия
01:05
Бузова показала «работу языком»
Шоу-бизнес
00:31
Самолеты НАТО подняты в небе Украины
Армия Войска
00:32
На курортах Сочи выпал снег
Погода Катастрофы
05:09
Киев попал в вырытую для Москвы яму
Украина В мире
00:25
Голова мужчины застряла между платформой и поездом
Происшествия
00:51
Пьяный москвич разгромил станцию метро
Происшествия
00:41
Лифт для кошки
Общество
03:45
Россиян предупредили о первых сугробах
Погода Новости Москвы
00:35
Арестованы счета Степаненко
Шоу-бизнес Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение