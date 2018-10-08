Пьяный москвич разгромил станцию метро

Москвич устроил пьяный дебош в метро. Об этом сообщает пресс-служба управления внутренних дел на Московском метрополитене.

В ночь на понедельник полицейский стал свидетелем того, как мужчина разбивал плафоны, установленные на балюстраде эскалатора.

На трех фотографиях, сделанных в течение двух секунд, виден скачущий, но не разбившийся плафон, а также правоохранитель, наблюдающий за тем, кто его запустил. На оставшиеся снимки попало задержание виновника.

Им оказался пьяный 33-летний житель столицы. Против мужчины, разбившего семь плафонов, было возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм», которое с утвержденным обвинительным заключением уже было передано в суд.

При этом ни УВД на метрополитене, ни его представитель в беседе с «Российской газетой» не уточнили, когда именно произошел инцидент. Однако одежда, в которую одеты дебошир и другие пассажиры на опубликованных фото, свидетельствует, что погром имел место в более теплую погоду, чем наблюдалась накануне.