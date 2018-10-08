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Голова мужчины застряла между платформой и поездом
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Голова мужчины застряла между платформой и поездом 

Рамблер 1 час назад
В Аргентине голова пассажира застряла между поездом и платформой. Пожарным пришлось доставать его оттуда, наклонив вагон, они поймали его снизу. Когда спасли, выяснилось, что он был пьян.
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