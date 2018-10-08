Опубликованы фото ЧП в Жуковском

РЕН ТВ опубликовал фотографии последствий столкновения самолетов в аэропорту «Жуковский».

Ранее СМИ сообщили, что в подмосковной воздушной гавани заруливавший на стоянку «Боинг» авиакомпании «Икар» врезался в стоявший на ней «Аэробус» « Уральских авиалиний ». В результате ЧП 266 пассажиров «Боинга» не пострадали, а «Аэробус» получил повреждения левых предкрылка и аэронавигационного фонаря.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура уже подтвердила факт «соприкосновения» самолетов «Икара» и «Уральских авиалиний» и характер повреждений «Аэробуса», а также сообщила о проведении проверки инцидента.

Тем временем РЕН ТВ, ссылаясь на Следственный комитет, сообщает, что в ЧП поучаствовали лайнеры перевозчиков «Уральские авиалинии» и «Пегас». Также канал опубликовал снимки, на которых запечатлен лайнер традиционной для самолетов «Пегаса» расцветки. На его крыльях видны повреждения.