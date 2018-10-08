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Опубликованы фото ЧП в Жуковском
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Опубликованы фото ЧП в Жуковском 

Рамблер 51 минуту назад
РЕН ТВ опубликовал фотографии последствий столкновения самолетов в аэропорту «Жуковский».
Ранее СМИ сообщили, что в подмосковной воздушной гавани заруливавший на стоянку «Боинг» авиакомпании «Икар» врезался в стоявший на ней «Аэробус» «Уральских авиалиний». В результате ЧП 266 пассажиров «Боинга» не пострадали, а «Аэробус» получил повреждения левых предкрылка и аэронавигационного фонаря.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура уже подтвердила факт «соприкосновения» самолетов «Икара» и «Уральских авиалиний» и характер повреждений «Аэробуса», а также сообщила о проведении проверки инцидента.
В московском аэропорту столкнулись два самолета
Тем временем РЕН ТВ, ссылаясь на Следственный комитет, сообщает, что в ЧП поучаствовали лайнеры перевозчиков «Уральские авиалинии» и «Пегас». Также канал опубликовал снимки, на которых запечатлен лайнер традиционной для самолетов «Пегаса» расцветки. На его крыльях видны повреждения.
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