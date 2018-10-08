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Вооруженный человек напал на полицейских в Париже
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Вооружённый человек напал на полицейских в метро Парижа 

News.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Вооружённый злоумышленник совершил нападение на правоохранителей в парижском метрополитене. Инцидент произошёл в тот момент, когда полицейские остановили мужчину, размахивавшего ножом.
Во время задержания он нанес ранение одному из стражей порядка, сообщает радиостанция Europe 1. Согласно предварительным данным, 35-летний злоумышленник является жителем Парижа. Он ранее был знаком полицейским по случаям, которые связаны с торговлей наркотиков, насильственными действиями, а также незаконным ношением оружия. Нападавшего поместили под стражу.
Ранее News.ru рассказывал о том, что неизвестный совершил вооружённое нападение на прохожего в центре Москвы. Он потребовал у 31-летнего мужчины деньги, а когда тот отказался, несколько раз ударил его ножом. Пострадавшему удалось убежать.
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