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Опубликованы кадры с места убийства телеведущей
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Опубликованы кадры с места убийства болгарской телеведущей 

Lenta.ru 1 час назад
В сети появились кадры с места расправы над болгарской журналисткой Викторией Мариновой. Ролик доступен на YouTube-канале Ruse Media.
На видео можно подробно разглядеть парк в болгарском городе Руса, в котором произошло убийство 30-летней журналистки. Ее тело обнаружили на открытой местности недалеко от водоема.
Об убийстве Мариновой стало известно 6 октября. По данным следствия, женщину сначала избили и изнасиловали, а затем убили. Смерь наступила в результате ударов по голове и удушения. Злоумышленники также похитили телефон жертвы, ключи от автомобиля и часть одежды.
Административный директор частного телеканала TVN Маринова в сентябре запустила ток-шоу «Детектор», в рамках которого она расследовала возможные мошенничества с фондами Евросоюза.
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