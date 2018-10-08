Опубликованы кадры с места убийства телеведущей

Опубликованы кадры с места убийства болгарской телеведущей

В сети появились кадры с места расправы над болгарской журналисткой Викторией Мариновой. Ролик доступен на YouTube-канале Ruse Media.

На видео можно подробно разглядеть парк в болгарском городе Руса, в котором произошло убийство 30-летней журналистки. Ее тело обнаружили на открытой местности недалеко от водоема.

Об убийстве Мариновой стало известно 6 октября. По данным следствия, женщину сначала избили и изнасиловали, а затем убили. Смерь наступила в результате ударов по голове и удушения. Злоумышленники также похитили телефон жертвы, ключи от автомобиля и часть одежды.