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Новый закон используют против россиян
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Новый закон используют против россиян 

Рамблер 1 час назад
Мошенники используют против россиян закон о блокировке операций по банковским картам, сообщает «Царьград».
В начале лета депутаты Госдумы приняли проект закона, позволив банкам блокировать карточные операции, которые они сочтут подозрительными.
В конце сентября документ вступил в силу. Теперь кредитные организации могут на 48 часов блокировать проведение операции, которую посчитают инициированной не владельцем счета.
В течение этого времени банк должен связаться с клиентом и получить его подтверждение. Если же это не удалось, то операция будет проведена через двое суток.
По информации издания, аферисты уже начали использовать новый закон для обмана россиян. Мошенники звонят и пишут СМС-сообщения россиянам, сообщая о блокировке операции и предлагая сообщить им личные данные, чтобы разблокировать ее.
При этом, как рассказал Тимур Аитов, замглавы подкомитета по платежным инструментам Торгово-промышленной палаты, граждане, лишившиеся денег подобным способом, не смогут их вернуть, так как отдали их мошенникам сами.
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