Новый закон используют против россиян

Мошенники используют против россиян закон о блокировке операций по банковским картам, сообщает «Царьград»

В начале лета депутаты Госдумы приняли проект закона, позволив банкам блокировать карточные операции, которые они сочтут подозрительными.

В конце сентября документ вступил в силу. Теперь кредитные организации могут на 48 часов блокировать проведение операции, которую посчитают инициированной не владельцем счета.

В течение этого времени банк должен связаться с клиентом и получить его подтверждение. Если же это не удалось, то операция будет проведена через двое суток.

По информации издания, аферисты уже начали использовать новый закон для обмана россиян. Мошенники звонят и пишут СМС-сообщения россиянам, сообщая о блокировке операции и предлагая сообщить им личные данные, чтобы разблокировать ее.