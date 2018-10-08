В московском аэропорту столкнулись два самолета

На взлетно-посадочной полосе подмосковного аэропорта «Жуковский» столкнулись самолеты, сообщает Mash.

По информации Telegram-канала, накануне утром прилетевший из китайского Гуанчжоу «Боинг» авиакомпании «Икар» врезался в «Аэробус» « Уральских авиалиний », когда заруливал на стоянку.

В результате столкновения у «Аэробуса» были повреждены левый предкрылок и левый аэронавигационный фонарь. Никто из 266 пассажиров, находившихся в «Боинге», не пострадал.

В минувшую пятницу неподалеку от «Жуковского» во время учебно-тренировочного полета разбился истребитель МиГ-29 Летно-исследовательского института имени Громова. Оба бывших на его борту пилота успели катапультироваться.