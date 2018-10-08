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В московском аэропорту столкнулись два самолета
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В московском аэропорту столкнулись два самолета 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: globallookpress.com
На взлетно-посадочной полосе подмосковного аэропорта «Жуковский» столкнулись самолеты, сообщает Mash.
По информации Telegram-канала, накануне утром прилетевший из китайского Гуанчжоу «Боинг» авиакомпании «Икар» врезался в «Аэробус» «Уральских авиалиний», когда заруливал на стоянку.
В результате столкновения у «Аэробуса» были повреждены левый предкрылок и левый аэронавигационный фонарь. Никто из 266 пассажиров, находившихся в «Боинге», не пострадал.
В минувшую пятницу неподалеку от «Жуковского» во время учебно-тренировочного полета разбился истребитель МиГ-29 Летно-исследовательского института имени Громова. Оба бывших на его борту пилота успели катапультироваться.
Объединенная авиастроительная корпорация создала специальную комиссию для расследования причин авиакатастрофы. Предварительной причиной были названы неполадки в системе управления самолета.
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