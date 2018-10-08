За что убили болгарскую журналистку

В Болгарии журналистку убили из-за расследования хищений

Болгарская тележурналистка Виктория Маринова, расследовавшая возможное хищение средств из фондов ЕС , была найдена мертвой в парке города Русе на севере страны. Как отмечает прокурор города, она умерла от ударов по голове и удушья. Также имеется информация, что перед смертью ее изнасиловали. Среди возможных причин случившегося рассматриваются как бытовые, так и связанные с профессиональной деятельностью Мариновой.

«С огромной болью и непреодолимой скорбью редакция переживает утрату нашей любимой коллеги. Вечная память», — написали на сайте TVN.

По словам прокурора, смерть 30-летней журналистки была вызвана ударами по голове и удушьем.

«Мобильный телефон [журналистки], ее ключи от машины, очки и некоторая одежда пропали», — уточнил Георгиев.

Как рассказал позже министр внутренних дел Болгарии Младен Маринов, перед смертью женщину изнасиловали.

На данный момент местные правоохранительные органы проверяют все версии произошедшего, отметил Георгиев. Не исключено, что причины случившегося могли быть как бытовыми, так и связанными с профессиональной деятельностью Мариновой.

Как сообщили болгарские СМИ, журналистка проводила расследование на тему хищения средств из фондов Европейского союза.

В последние годы на телеканале TVN Маринова являлась исполнительным директором. Совсем недавно она запустила новое ток-шоу под названием «Детектор», первый выпуск которого зрители увидели 30 сентября. В программе в том числе было интервью с журналистами-расследователями Димитаром Стояновым с сайта Bivol.bg и Аттилой Биро из румынского проекта Rise. Как раз тогда они рассказывали о расследовании предполагаемых хищений из фондов ЕС, связанных с известными бизнесменами и политиками.

В то же время The Telegraph приводит слова источников AFP в полиции, которые утверждают, что с самого начала убийство не показалось им связанным с работой Мариновой.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов выразил уверенность, что расследование преступления завершится успешно, поскольку на данный момент уже проделана большая работа по этому делу.

«Благодаря большому количеству собранного материала ДНК, обнаружение преступника — это вопрос времени», — подчеркнул он.

Произошедшим обеспокоились и в ОБСЕ . Представитель организации по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что болгарские власти должны как можно скорее выявить и привлечь к ответственности виновных в убийстве Мариновой.

«Я шокирован ужасным убийством журналистки Виктории Мариновой в Болгарии, которая занималась расследованиями. Я буду внимательно следить за открытым властями [Болгарии] расследованием. Я настоятельно призываю их оперативно найти и привлечь к ответственности виновных и четко определить, было ли связано нападение с ее работой», — говорится в распространенном пресс-службой ОБСЕ заявлении Дезира.

Он также отметил, что безопасность журналистов «имеет первостепенное значение».

Произошедшее с Мариновой глубоко шокировало ее коллег. Как объяснил AFP на условиях анонимности один из журналистов TVN, ни один из сотрудников телеканала «никогда и ни в какой форме не получал никаких угроз». После случившегося, по словам собеседника AFP, журналисты телеканала всерьез опасаются за свою безопасность.

Это уже не первое убийство представителей СМИ в этом месяце. 3 октября в муниципалитете Яхалон на юге Мексики неизвестные застрелили журналиста и владельца еженедельной газеты Enfoque Серхио Мартинеса Гонсалеса, сообщила газета Excelsior.

В издании отметили, что журналиста атаковали двое неизвестных на мотоцикле, в то время как он завтракал в кафе. Жену Гонсалеса, которая находилась рядом с ним в момент нападения, госпитализировали в больницу города Тапачула.

Ранее журналист писал на своей странице в фейсбуке, что в его адрес не раз поступали угрозы. Он жаловался на это властям, но они никак на это не реагировали.

Гонсалес практически повторил судьбу другого журналиста Марио Леонеля Гомеса, который был убит 21 сентября в том же Яхалоне рядом со своим домом. В его убийстве также виновны два человека, скрывшихся с места преступления на мотоцикле.

Интерес СМИ вызвало также таинственное исчезновение саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. 2 октября он отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы. Его невесту внутрь здания не пустили. Она ждала его пять часов, после чего ей сообщили, что он уже ушел. Этому известию она не поверила и заявила, что не знает, где на данный момент находится ее жених.

По предположению турецкой полиции, пропавшего журналиста могли убить в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Такие сведения приводит агентство Reuters со ссылкой на турецкие источники.

«Согласно первоначальной оценке турецкой полиции, господин Хашкаджи был убит в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Мы полагаем, что убийство было предумышленным, и впоследствии тело было перемещено из генконсульства», — цитирует агентство собеседника.

Источник Reuters в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, в свою очередь, отметил, что данные обвинения не имеют под собой никаких оснований. Он также уточнил, что 6 октября для участия в расследовании исчезновения журналиста в Турцию прибыли саудовские следователи.