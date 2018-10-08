Дрыманова заподозрили в незаконном возбуждении дел

Источник: Дрыманов может стать подозреваемым в незаконном возбуждении уголовных дел

Следователи проверяют информацию о причастности бывшего руководителя Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве Александра Дрыманова к делу о привлечении заведомо невиновных к уголовной ответственности. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. "Информация о том, что Дрыманов был причастен к незаконному возбуждению уголовных дел проверяется. Сейчас проводятся оперативные и следственные действия для проверки данной информации", — сказал источник, отказавшись раскрывать подробности. Другой источник сообщил ТАСС о том, что речь идет о фальсификации уголовных дел и привлечении заведомо невиновных лиц к уголовной ответственности. "Есть потерпевшие, ряд свидетелей, но необходимо провести проверку и установить, является ли это действительно фальсификацией", — отметил источник. Официальной информацией следственных органов ТАСС пока не располагает.