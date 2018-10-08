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Дрыманова заподозрили в незаконном возбуждении дел
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Источник: Дрыманов может стать подозреваемым в незаконном возбуждении уголовных дел 

ТАСС + ещё 13 4 часа назад
Фото: ТАСС
Следователи проверяют информацию о причастности бывшего руководителя Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве Александра Дрыманова к делу о привлечении заведомо невиновных к уголовной ответственности. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Информация о том, что Дрыманов был причастен к незаконному возбуждению уголовных дел проверяется. Сейчас проводятся оперативные и следственные действия для проверки данной информации", — сказал источник, отказавшись раскрывать подробности.
Другой источник сообщил ТАСС о том, что речь идет о фальсификации уголовных дел и привлечении заведомо невиновных лиц к уголовной ответственности.
"Есть потерпевшие, ряд свидетелей, но необходимо провести проверку и установить, является ли это действительно фальсификацией", — отметил источник.
Официальной информацией следственных органов ТАСС пока не располагает.
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