В Жуковском столкнулись два самолета

Два самолёта столкнулись в аэропорту Жуковский

Столкновение двух самолётов произошло в аэропорту Жуковский. Принадлежащий авиакомпании «Икар» Boeing врезался в лайнер « Уральских авиалиний ».

Рейс KAR454 («Икар») возвращался в Москву из Гуанчжоу . Воздушное судно благополучно приземлилось, однако при заруливании на стоянку задело стоявший рядом А-320, разбив ему левый предкрылок и аэронавигационный фонарь. Об этом пишет Telegram-канал Mash. На борту Boeing в момент инцидента находились 266 пассажиров, а также члены экипажа. В результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее авиарейс Ош — Москва был задержан из-за того, что у самолета Boeing 737 лопнули две шины на переднем шасси. Инцидент случился на взлётно-посадочной полосе. Никто из находившихся в салоне авиасудна не получил травм.