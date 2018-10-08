В Жуковском столкнулись два самолета

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Два самолёта столкнулись в аэропорту Жуковский 

News.ru + ещё 42 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Столкновение двух самолётов произошло в аэропорту Жуковский. Принадлежащий авиакомпании «Икар» Boeing врезался в лайнер «Уральских авиалиний».
Рейс KAR454 («Икар») возвращался в Москву из Гуанчжоу. Воздушное судно благополучно приземлилось, однако при заруливании на стоянку задело стоявший рядом А-320, разбив ему левый предкрылок и аэронавигационный фонарь. Об этом пишет Telegram-канал Mash. На борту Boeing в момент инцидента находились 266 пассажиров, а также члены экипажа. В результате произошедшего никто не пострадал.
Ранее авиарейс Ош — Москва был задержан из-за того, что у самолета Boeing 737 лопнули две шины на переднем шасси. Инцидент случился на взлётно-посадочной полосе. Никто из находившихся в салоне авиасудна не получил травм.
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