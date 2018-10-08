В РФ пограничники спасли рыбаков из КНДР

В Приморье пограничники спасли тонувших рыбаков из КНДР

Приморские пограничники спасли северокорейских рыбаков с затопленной шхуны в заливе Петра Великого Японском море, сообщил РИА Новости представитель регионального пограничного управления ФСБ

"У архипелага Римского-Корсакова обнаружили подтопленную шхуну, пограничники оказали помощь северокорейским рыбакам", — сказал собеседник.

В минувшие выходные множество рыбацких шхун из КНДР укрывались от шторма в приморских бухтах. Местные СМИ публиковали фото лодок в бухте Ольга.

"Шхуны скопились там из-за шторма, но уже все покинули этот район", — сказал представитель погрануправления.

Ранее сообщалось, что иностранное судно DS Marmadura, следовавшее из южнокорейского Пусана в Петропавловск-Камчатский, спасло в приморских водах шесть северокорейских рыбаков с двух опрокинутых рыбацких шхун.