Ещё
В РФ пограничники спасли рыбаков из КНДР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Приморье пограничники спасли тонувших рыбаков из КНДР 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков
Приморские пограничники спасли северокорейских рыбаков с затопленной шхуны в заливе Петра Великого Японском море, сообщил РИА Новости представитель регионального пограничного управления ФСБ.
"У архипелага Римского-Корсакова обнаружили подтопленную шхуну, пограничники оказали помощь северокорейским рыбакам", — сказал собеседник.
В минувшие выходные множество рыбацких шхун из КНДР укрывались от шторма в приморских бухтах. Местные СМИ публиковали фото лодок в бухте Ольга.
"Шхуны скопились там из-за шторма, но уже все покинули этот район", — сказал представитель погрануправления.
Ранее сообщалось, что иностранное судно DS Marmadura, следовавшее из южнокорейского Пусана в Петропавловск-Камчатский, спасло в приморских водах шесть северокорейских рыбаков с двух опрокинутых рыбацких шхун.
Последние новости
В Госдуме ответили на требование Украины вернуть вагоны Око за око: Китай устроит крупнейшую распродажу госдолга США "Пока мы делали С-400, американцы посуетились, кое-что подворовали"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Евросоюз нашел новый повод обвинить Россию198
«Ребят, так жить невозможно»75
В РФ введут «контроль синяков»20
Главный раввин РФ раскритиковал решение Москвы1
Меланья Трамп пошла войной на мужа
Видео
01:05
Бузова показала «работу языком»
Шоу-бизнес
00:32
На курортах Сочи выпал снег
Погода Катастрофы
00:59
Появилось видео оцепления омской колонии
Происшествия
01:55
Советский «убийца танков» замечен в Сирии
Армия Оружие
02:57
«Спасите!» Почему вспыхнула драка в омской колонии
Происшествия Статьи
05:45
«Я видел, как грузили трупы. Их было очень много»
Общество Статьи
01:41
Звезды поздравили Путина с днем рождения
Политика
00:27
«Идет, идет, ушла…»: как порезали картину за $1,4 млн
Общество Статьи
01:08
Ведущая «России-1» назвала гостя идиотом и объяснилась
Общество
01:24
Загадочный монстр из океана попал на видео
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение