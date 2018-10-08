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Садовод оказался за решеткой из-за пчел
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В Австрии садовода отправили за решетку за убийство пчел 

РИА Новости 1 час назад
Городской суд австрийского города Клагенфурта приговорил местного садовода к году тюремного заключения и штрафу в 20 тысяч евро за преднамеренное отравление пчел, сообщает "Евро Пульс".
47-летний хозяин фруктовой плантации распылил в этом году на свои еще цветущие деревья пестицид хлорпирифос. В результате погибли пчелы из 50 колоний, принадлежащих пчеловодам этого региона.
Суд постановил, что обвиняемый как профессиональный садовод должен был знать, какой ущерб могут нанести пестициды пчелам, а через них и людям, которые будут есть "отравленный" мед. Садовод собирается обжаловать приговор.
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