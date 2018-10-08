Полсотни подростков разгромили магазин в Киеве

Полсотни подростков разгромили магазин в центре Киева

Более 50 детей ограбили магазин в центре Киева, на улице Грушевского. Об этом журналистка Ангелина Бакалинская сообщила на своей странице в Facebook.

«Дети, человек 50-70, прибежали со стороны станции метро Арсенальная и ограбили толпой магазин напротив входа в Мариинку (Мариинский парк — прим. «Ленты.ру»). В толпе было до 20 человек в возрасте примерно 15-16 лет, остальные — 10-14», — сообщила Бакалинская. В комментариях под записью она уточнила, что дети вынесли из магазина шоколадки, пиво и виски.

После нападения, подростки ходили по улице перед магазином и куражились своим налетом. По словам журналистки, полиция на вызов не приехала.