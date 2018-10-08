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Полсотни подростков разгромили магазин в Киеве
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Полсотни подростков разгромили магазин в центре Киева 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: facebook.com/abakalinskaya
Более 50 детей ограбили магазин в центре Киева, на улице Грушевского. Об этом журналистка Ангелина Бакалинская сообщила на своей странице в Facebook.
«Дети, человек 50-70, прибежали со стороны станции метро Арсенальная и ограбили толпой магазин напротив входа в Мариинку (Мариинский парк — прим. «Ленты.ру»). В толпе было до 20 человек в возрасте примерно 15-16 лет, остальные — 10-14», — сообщила Бакалинская. В комментариях под записью она уточнила, что дети вынесли из магазина шоколадки, пиво и виски.
После нападения, подростки ходили по улице перед магазином и куражились своим налетом. По словам журналистки, полиция на вызов не приехала.
Магазин, который ограбили толпа детей, находится в центре Киева, в так называемом правительственном квартале. В 500 метрах от магазина находится Верховная Рада, в 700 метрах — Кабинет министров, в 900 метрах — министерство внутренних дел Украины.
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