Хозяева сдали в аренду квартиру и остались без жилья

Квартирные хозяева прогадали с выбором арендатора и остались без жилья

Районный суд Екатеринбурга вынес решение по делу о незаконно проданной в процессе аренды квартире в новостройке на улице Барвинка. Об этом пишет региональный портал «Екатеринбург онлайн».

Владеющая квартирой семейная пара сдала ее в аренду. Спустя месяц с небольшим супруги, обеспокоенные тем, что им не поступила вовремя арендная плата, пришли в квартиру. Им открыла незнакомая женщина, которая недавно, по ее словам, приобрела квартиру за 2 миллиона 300 тысяч рублей.

Выяснилось, что квартиросъемщица разместила объявление о продаже квартиры в интернете, нашла покупательницу и представилась ей именем и фамилией настоящей хозяйки жилья.

«Чистоту сделки проверял риелтор, нанятый покупательницей, а также сотрудник Росреестра. При этом специалист управления, изучавший предоставленные бумаги, не обратил внимание, что у продавца и собственника квартиры одинаковое имя, но разные даты рождения», — отмечает издание, уточняя, что в Росреестре признали техническую ошибку при оформлении сделки.

Обнаружив, что квартира продана без их ведома, супруги обратились в суд. Районная инстанция встала на сторону супружеской пары, однако купившая квартиру женщина подала апелляцию. Теперь дело будет слушаться в Свердловском областном суде.

Случаи мошенничеств с жильем со стороны квартиросъемщиков происходят регулярно. Летом 2018-го в Уфе прошло следствие по заявлению одного из местных жителей. Мужчина просил разобраться в ситуации с квартирой, в которой он проживал вместе с матерью.

Одну из комнат владельцы сдали в аренду. Квартиросъемщик узнал о крупной задолженности за ЖКХ, которая числилась на квартире, и предложил пожилой хозяйке продать недвижимость и купить квартиру поменьше, погасив при этом долги. Однако после подписания договора купли-продажи женщина не получила ни квартиры, ни денег. Их вывезли в частный дом на окраине города и держали там, пока женщина не скончалась.