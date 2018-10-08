Известную тележурналистку убили в Болгарии 

В болгарском городе Русе нашли тело тележурналистки Виктории Мариновой. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на прокуроров.
По данным правоохранителей, 30-летнюю Маринову изнасиловали и убили в городском парке. Ее смерть была вызвана ударами по голове и удушением.
Мобильный телефон журналистки, ключи от машины, очки и часть ее одежды пропали. По мнению полиции, Маринову могли убить «по личным мотивам» или же из-за ее профессиональной деятельности.
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов выразил надежду, что расследование убийства будет успешным. Он подчеркнул, что полицейские собрали много материалов ДНК, поэтому поимка преступника — лишь вопрос времени.
Маринова была руководителем администрации небольшого частного телеканала, недавно запустила новое ток-шоу Detector. Первый выпуск шоу, который показали 30 сентября, был посвящен расследованию мошенничества с фондами ЕС, связанными с крупными бизнесменами и политиками.