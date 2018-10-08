Известную тележурналистку убили в Болгарии

В болгарском городе Русе нашли тело тележурналистки Виктории Мариновой. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на прокуроров.

По данным правоохранителей, 30-летнюю Маринову изнасиловали и убили в городском парке. Ее смерть была вызвана ударами по голове и удушением.

Мобильный телефон журналистки, ключи от машины, очки и часть ее одежды пропали. По мнению полиции, Маринову могли убить «по личным мотивам» или же из-за ее профессиональной деятельности.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов выразил надежду, что расследование убийства будет успешным. Он подчеркнул, что полицейские собрали много материалов ДНК, поэтому поимка преступника — лишь вопрос времени.