Ещё
Известную тележурналистку убили в Болгарии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Известную тележурналистку убили в Болгарии 

Рамблер + ещё 46 1 час назад
В болгарском городе Русе нашли тело тележурналистки Виктории Мариновой. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на прокуроров.
По данным правоохранителей, 30-летнюю Маринову изнасиловали и убили в городском парке. Ее смерть была вызвана ударами по голове и удушением.
Мобильный телефон журналистки, ключи от машины, очки и часть ее одежды пропали. По мнению полиции, Маринову могли убить «по личным мотивам» или же из-за ее профессиональной деятельности.
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов выразил надежду, что расследование убийства будет успешным. Он подчеркнул, что полицейские собрали много материалов ДНК, поэтому поимка преступника — лишь вопрос времени.
Маринова была руководителем администрации небольшого частного телеканала, недавно запустила новое ток-шоу Detector. Первый выпуск шоу, который показали 30 сентября, был посвящен расследованию мошенничества с фондами ЕС, связанными с крупными бизнесменами и политиками.
Комментарии66
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев попал в вырытую для Москвы яму200
Россиян предупредили о первых сугробах1
Хлебникова не попала на похороны мужа8
Главный раввин РФ раскритиковал решение Москвы1
Странные голубые огни напугали москвичей36
Видео
01:05
Бузова показала «работу языком»
Шоу-бизнес
00:32
На курортах Сочи выпал снег
Погода Катастрофы
05:09
Киев попал в вырытую для Москвы яму
Украина В мире
03:45
Россиян предупредили о первых сугробах
Погода Новости Москвы
00:59
Появилось видео оцепления омской колонии
Происшествия
01:55
Советский «убийца танков» замечен в Сирии
Армия Оружие
01:33
Известную тележурналистку убили в Болгарии
Происшествия
01:16
Хлебникова не попала на похороны мужа
Шоу-бизнес
02:57
«Спасите!» Почему вспыхнула драка в омской колонии
Происшествия Статьи
05:45
«Я видел, как грузили трупы. Их было очень много»
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение