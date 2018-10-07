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Появилось видео оцепления омской колонии
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В Сети появилось видео оцепления колонии в Омске, где произошла драка 

РИА Новости 2 часа назад
В интернете опубликовали видео с кадрами оцепления исправительной колонии №6 в Омске, где ранее произошла массовая драка.
В ролике, снятом с пассажирского сиденья автомобиля, сообщается, что территория колонии оцеплена, также перекрыты отдельные участки проезжей части возле колонии.
Как сообщалось ранее, вечером 6 октября 2018 года личный состав исправительной колонии строго режима №6 подняли по тревоге из-за массовой драки осужденных. Число пострадавших составило более 20 человек.
Причиной драки стало требование группы заключенных дать им им сотовые телефоны, позволить свободное перемещение по территории и освободить из штрафных изоляторов нарушителей режима, сообщили в УФСИН по Омской области. После проведения специальной операции, как отмечается в заявлении ведомства, активный протестующие были изолированы от основного числа заключенных.
В следственном управлении СК по Омской области сообщили, что обстоятельства произошедшего расследуются в рамках уголовного дела по УК РФ "дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества". Под личный контроль ситуацию в колонии взяла сенатор от Омской области Елена Мизулина.
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