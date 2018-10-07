«Спасите!» Почему вспыхнула драка в омской колонии

Заключенные умоляли о помощи: почему произошла драка в омской колонии

Около 50 заключенных устроили драку в колонии строгого режима Омске вечером 6 октября. Одна группа осужденных требовала разрешить им иметь при себе мобильные телефоны, свободно передвигаться по территории колонии по вечерам и выпустить всех из штрафных изоляторов. Их оппоненты посчитали такие требования недопустимыми и плохо влияющими на перспективы выйти по УДО. Сообщается, что конфликт удалось урегулировать силами сотрудников колонии, без применения физической силы и спецсредств, зачинщиков поместили в изолятор.

Массовая драка заключенных произошла вечером 6 октября в исправительной колонии строгого режима для впервые осужденных за тяжкие преступления в Омской области . О произошедшем стало известно на следующий день, 7 октября. Накануне появились фотографии баннера, вывешенного на стене ИК №6, с надписью «Спасите!», такой же баннер на короткое время вывешивался и в воскресенье.

Как заявили в региональном ФСИН, «группа отрицательно настроенных осужденных попыталась склонить к неповиновениям положительно настроенных осужденных. Между ними завязалась драка».

По словам пресс-секретаря УФСИН России по Омской области Светланы Плотниковой, это чрезвычайная ситуация для подразделения, поэтому введен соответствующий режим: территория колонии оцеплена, движение транспорта частично ограничено. Тюрьма была оцеплена силами быстрого реагирования в радиусе 100 м — это было сделано для подстраховки, так как колония находится в черте города — на улице 10 лет Октября.

У проходной с утра собирались взволнованные родственники осужденных. «Очень жестко всех заворачивают, родственников отводят в отдельное место и никого к ним не пускают», — рассказал порталу Om1.ru источник с места событий.

Родственникам якобы говорили, что в колонии прорвало водопровод, все затопило и потому не пускают на территорию.

Однако в пресс-службе УФСИН заявили, что чаще всего у колонии собираются не родственники, а водители, которые не могут проехать и интересуются происходящим.

Инцидент повлиял на работу общественного транспорта. Поскольку под оцепление попала разворотная площадка для троллейбусов, то их движение приостановили. Проезжающие легковые машины досматривались. Вооруженные сотрудники полиции и Росгвардии успокаивали прохожих, объясняя тем, что в округе проводят учения.

По данным «СуперОмска», в драке участвовало порядка 50 человек из двух отрядов колонии. Портал NGS55.RU приводит другие сведения: 200 человек и три отряда. Как бы то ни было, одна группа выступала за смягчение режима, требуя разрешения иметь при себе мобильные телефоны. Вторая группа считала такие требования недопустимыми, так как это негативно может повлиять на условно-досрочное освобождение.

«Отрицательно настроенные осужденные», как сообщили в УФСИН, продолжили выдвигать незаконные требования, а именно:

просили предоставить им в пользование сотовые телефоны, обеспечить свободное перемещение по территории колонии после 18:00, открыть штрафные изоляторы и выпустить всех нарушителей режима содержания.

В связи с этим руководство колонии ввело сводный отряд на территорию учреждения. «Возникла необходимость изолировать отрицательно настроенных осужденных и провести обысковые режимные мероприятия для пресечения дальнейших беспорядков и предотвращения давления на положительно настроенных осужденных», — отмечается в сообщении пенитенциарного ведомства.

Как сообщает собственный источник NGS55.RU в УМВД , заключенные закрылись в бараках. Однако, увидев отряд спецназначения, сдались. «При проведении данной операции оружие и специальные средства не применялись, — подчеркивает представитель УФСИН, —

Конвоирование осужденных производилось путем применения специального приема „загиб руки за спину“. Весь ход спецоперации зафиксирован средствами видеофиксации».

С зачинщиками драки проводятся следственные действия. Некоторым участникам потасовки понадобилась медицинская помощь, она была оказана. Ситуация находится под контролем, говорится в сообщении ведомства. Представитель Уполномоченного по правам человека в Омской области Игорь Патрахин и члены Общественной наблюдательной комиссии Омской области Наталия Бугрова, Андрей Мельников принимают участие в работе оперативного штаба.

«Возбуждено уголовное дело по факту причинения 6 октября группой осужденных лиц телесных повреждений другим осужденным, отбывающим наказание в исправительной колонии №6 УФСИН РФ по Омской области, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества)», — сообщили в пресс-службе областного СУ СКР.

Согласно данное статье, зачинщикам массовой драки грозит дополнительный тюремный срок от 5 до 12 лет.