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Виновнику ДТП под Тверью назначили домашний арест
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«Я видел, как грузили трупы. Их было очень много»
«Я видел, как грузили трупы. Их было очень много»

Виновнику ДТП под Тверью назначили домашний арест 

News.ru + ещё 9 2 часа назад
Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Global Look Press
Директора тверской компании «ТрансАвто», чья маршрутка 5 октября столкнулась на трассе с автобусом, поместили под домашний арест. Напомним, в ДТП тогда погибли 13 человек.
Об избрании меры пресечения менеджеру транспортного предприятия Алексею Морозову сообщает управление Следственного комитета по Тверской области. Домашний арест назначен ему на два месяца. Морозов подозревается в оказании услуг не отвечающих требованиям безопасности граждан.
Как писал News.ru, директор «ТрансАвто» был задержан 6 октября, на следующий день после аварии. В связи с ДТП Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование взял на контроль центральный аппарат СКР.
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