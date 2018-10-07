Виновнику ДТП под Тверью назначили домашний арест

Директора тверской компании «ТрансАвто», чья маршрутка 5 октября столкнулась на трассе с автобусом, поместили под домашний арест. Напомним, в ДТП тогда погибли 13 человек.

Об избрании меры пресечения менеджеру транспортного предприятия Алексею Морозову сообщает управление Следственного комитета по Тверской области. Домашний арест назначен ему на два месяца. Морозов подозревается в оказании услуг не отвечающих требованиям безопасности граждан.

Как писал News.ru, директор «ТрансАвто» был задержан 6 октября, на следующий день после аварии. В связи с ДТП Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование взял на контроль центральный аппарат СКР.