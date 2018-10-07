Зекам омской колонии запретили рассказывать о пытках

Заключенным омской колонии запретили рассказывать о пытках

Отбывающий наказание в лечебном исправительном учреждении №10 в Омске Вячеслав Первушин рассказал о систематических пытках в колонии и о бездействии администрации и местных правозащитников. Об этом сообщает корреспондент «Дождя», прибывший в ЛИУ-10 в рамках пресс-тура ФСИН , организованного на фоне скандала с пытками в омской колонии №7.

Первушин рассказал, что ему рекомендовано говорить журналистам, «что все нормально было», и не высовываться. «В присутствии администрации ничего не буду говорить», — сказал он работникам СМИ.

Уже за закрытыми дверями мужчина пояснил, что в учреждении его избивали и били током. Когда он попал в штрафной изолятор, с пяти утра до десяти вечера его заставляли стоять на ногах, не двигаясь, и кричать правила внутреннего распорядка. За неисполнение полагалось избиение. Первушин неоднократно писал жалобы на насилие в ЛИУ-10, вскрывал вены, требуя приезда телевидения и прокурора, но результатов это не давало.

Сопровождавшая корреспондентов член общественной наблюдательной комиссии Омска Татьяна Масленникова сообщила, что на условия в ЛИУ якобы никто никогда не жаловался. Прокурор Андрей Леонов пообещал разобраться с ходом проверки по жалобам осужденного.

Несколько бывших заключенных анонимно рассказали «Дождю», что в этой колонии на сотрудников жаловаться бесполезно, а правозащитники свои обязанности не исполняют. Двух собеседников издания вывозили из ЛИУ-10 на три месяца в ИК-7, где пытками заставляли отказаться от жалоб.

27 сентября депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов написал в своем Facebook об анонимном письме от заключенных ЛИУ-10, которые утверждали, что «попали в концлагерь». В документе сообщалось, что малейшую провинность «осужденных избивают спецсредствами до потери сознания», «подключают провода к генераторам и пальцам рук и ног». «Насилуют, избивают, раздевают догола и заставляют делать приседания и разные физические упражнения», — добавляли авторы письма.