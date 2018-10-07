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Зекам омской колонии запретили рассказывать о пытках
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Заключенным омской колонии запретили рассказывать о пытках 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Отбывающий наказание в лечебном исправительном учреждении №10 в Омске Вячеслав Первушин рассказал о систематических пытках в колонии и о бездействии администрации и местных правозащитников. Об этом сообщает корреспондент «Дождя», прибывший в ЛИУ-10 в рамках пресс-тура ФСИН, организованного на фоне скандала с пытками в омской колонии №7.
Первушин рассказал, что ему рекомендовано говорить журналистам, «что все нормально было», и не высовываться. «В присутствии администрации ничего не буду говорить», — сказал он работникам СМИ.
Уже за закрытыми дверями мужчина пояснил, что в учреждении его избивали и били током. Когда он попал в штрафной изолятор, с пяти утра до десяти вечера его заставляли стоять на ногах, не двигаясь, и кричать правила внутреннего распорядка. За неисполнение полагалось избиение. Первушин неоднократно писал жалобы на насилие в ЛИУ-10, вскрывал вены, требуя приезда телевидения и прокурора, но результатов это не давало.
Сопровождавшая корреспондентов член общественной наблюдательной комиссии Омска Татьяна Масленникова сообщила, что на условия в ЛИУ якобы никто никогда не жаловался. Прокурор Андрей Леонов пообещал разобраться с ходом проверки по жалобам осужденного.
Несколько бывших заключенных анонимно рассказали «Дождю», что в этой колонии на сотрудников жаловаться бесполезно, а правозащитники свои обязанности не исполняют. Двух собеседников издания вывозили из ЛИУ-10 на три месяца в ИК-7, где пытками заставляли отказаться от жалоб.
Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Бабушкин сообщил, что получил анонимную информацию из учреждения об избиениях и физическом насилии. В ближайшее время ситуацией в ЛИУ-10 займутся московские правозащитники.
27 сентября депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов написал в своем Facebook об анонимном письме от заключенных ЛИУ-10, которые утверждали, что «попали в концлагерь». В документе сообщалось, что малейшую провинность «осужденных избивают спецсредствами до потери сознания», «подключают провода к генераторам и пальцам рук и ног». «Насилуют, избивают, раздевают догола и заставляют делать приседания и разные физические упражнения», — добавляли авторы письма.
В конце сентября была опубликована видеозапись с издевательствами над заключенными в омской колонии №7, предположительно, снятая в 2015 году. В ролике голые осужденные сидят на корточках у стены, а затем танцуют на нарах. В другой сцене мужчины приседают с грузом на плечах. На видео присутствует инспектор отдела безопасности ИК-7 Василий Трофимов, который за несколько недель до публикации ролика был осужден на два года общего режима за превышение полномочий (статья 286 УК).
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