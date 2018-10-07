Вор из Турции собирает дань с россиян

Под носом у российской Госдумы , придумывающей законы о тотальном контроле над интернетом, вор в законе собирает дань с коммерсантов Москвы , используя интернет-технологии. Об этом сообщает Росбалт.

По данным издания, речь идет о Надире Салифове , который известен как Лоту Гули. Он получает дань с бизнесменов, работающих на крупных оптовых рынках на Калужском шоссе. При этом сам криминальный авторитет находится в Турции и общается с жертвами рэкета в стиле 90-х, но с использованием новых технологий. Правоохранительные органы не могут найти преступника, объявленного в международный розыск.

Ранее рынки на Калужском контролировал другой вор в законе — Ровшан Джаниев (Ровшан Лянкоранский). Но два года назад его застрелили, и рынки перешли авторитету по имени Заур. Именно у него отобрал «бизнес» Гули, находящийся в Турции. Ему удалось это благодаря рэкетирам — они дежурили у рынка, избивали местных коммерсантов, терроризировали рабочих и просили передать «привет» Зауру. В итоге тот начал бояться покушения, окружил себя охраной а затем и вовсе покинул рынок.

Источник «Росбалта» поведал интересную деталь — Гули находится в Турции, но лично общается с бизнесменами. Он назначает им дань при помощи интернет-видеоконференций. Рэкетиры собирают бизнесменов и устраивают сеансы связи с помощью ноутбука. Гули видит всех и отдает приказы: «Ты платишь два миллиона рублей в месяц, ты — три». Суммы не подлежат обсуждению.

Салифов находится в международном розыске по обвинению в похищении, вымогательстве и бандитизме. Недавно он был задержан в Черногории, но экстрадиции в Россию не последовало.