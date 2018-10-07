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Вор из Турции собирает дань с россиян
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Вор из Турции собирает дань с россиян 

Рамблер 7 часов назад
Под носом у российской Госдумы, придумывающей законы о тотальном контроле над интернетом, вор в законе собирает дань с коммерсантов Москвы, используя интернет-технологии. Об этом сообщает Росбалт.
По данным издания, речь идет о Надире Салифове, который известен как Лоту Гули. Он получает дань с бизнесменов, работающих на крупных оптовых рынках на Калужском шоссе. При этом сам криминальный авторитет находится в Турции и общается с жертвами рэкета в стиле 90-х, но с использованием новых технологий. Правоохранительные органы не могут найти преступника, объявленного в международный розыск.
Ранее рынки на Калужском контролировал другой вор в законе — Ровшан Джаниев (Ровшан Лянкоранский). Но два года назад его застрелили, и рынки перешли авторитету по имени Заур. Именно у него отобрал «бизнес» Гули, находящийся в Турции. Ему удалось это благодаря рэкетирам — они дежурили у рынка, избивали местных коммерсантов, терроризировали рабочих и просили передать «привет» Зауру. В итоге тот начал бояться покушения, окружил себя охраной а затем и вовсе покинул рынок.
Источник «Росбалта» поведал интересную деталь — Гули находится в Турции, но лично общается с бизнесменами. Он назначает им дань при помощи интернет-видеоконференций. Рэкетиры собирают бизнесменов и устраивают сеансы связи с помощью ноутбука. Гули видит всех и отдает приказы: «Ты платишь два миллиона рублей в месяц, ты — три». Суммы не подлежат обсуждению.
Салифов находится в международном розыске по обвинению в похищении, вымогательстве и бандитизме. Недавно он был задержан в Черногории, но экстрадиции в Россию не последовало.
«Огромные капиталы Салифова позволяют решать и такие проблемы. Уже через два дня черногорские представители известили Москву, что отпустили Гули на все четыре стороны», — пишет Росбалт.
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