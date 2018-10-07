Велосипедистов чуть не убило летящим оленем

В Северной Каролине едущие с тренировки велосипедисты стали свидетелями редкого зрелища: полета оленя над шоссе. Инцидент попал видео, которое теперь можно посмотреть на YouTube.

Инцидент произошел в минувшую среду, когда Питер Флер и четверо его друзей возвращались домой после 45-мильной поездки на велосипедах. Установленная на одном из них камера сняла летящее через дорогу животное, в которое едва не врезался лидер группы.

Оленя сбил мчавшийся во встречном направлении водитель «Ауди», который даже не притормозил после случившегося.

Олень по воздуху перелетел через двойную сплошную и упал на обочине. Одному из велосипедистов пришлось пригнуться, чтобы сохранить устойчивость, хотя в тот момент он даже не понял, что это было.

«Я смотрю вверх и вижу, что эта штука летит к нам. Все случилось так быстро. Несколько секунд я даже не знал, что это такое», — рассказал один из участников поездки.

Друзья не поняли, выжил ли олень (вряд ли), зато сообразили, что все случившееся должна была снять установленная на байке видеокамера. Так и вышло — и после некоторых сомнений владелец камеры выложил запись на YouTube.