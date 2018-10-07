В полиции Нижневартовска проходят обыски

"Обыски проводят сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности… в одном из подразделений УМВД Нижневартовска. Мы эту информацию подтверждаем", — сказал представитель управления ведомства.

По словам собеседника агентства, обыски проводятся совместно с сотрудниками управления ФСБ, также предполагается, что к ним подключится Следственный комитет

"Если вина сотрудников после окончания мероприятия будет установлена, то данные сотрудники будут уволены и привлечены к ответственности, согласно действующему законодательству", — пояснили в УМВД.

В ведомстве не уточнили, с чем связана ситуация, пообещав дать более подробную информацию позже.