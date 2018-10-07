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В полиции Нижневартовска проходят обыски
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В полиции Нижневартовска проходят обыски 

РИА Новости + ещё 4 51 минуту назад
Фото: РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Управление МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу совместно с ФСБ проводит обыски в полиции Нижневартовска, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД.
"Обыски проводят сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности… в одном из подразделений УМВД Нижневартовска. Мы эту информацию подтверждаем", — сказал представитель управления ведомства.
По словам собеседника агентства, обыски проводятся совместно с сотрудниками управления ФСБ, также предполагается, что к ним подключится Следственный комитет.
"Если вина сотрудников после окончания мероприятия будет установлена, то данные сотрудники будут уволены и привлечены к ответственности, согласно действующему законодательству", — пояснили в УМВД.
В ведомстве не уточнили, с чем связана ситуация, пообещав дать более подробную информацию позже.
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