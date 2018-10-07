Самолет совершил жесткую посадку на шоссе

Самолет 1946 года выпуска совершил жесткую посадку на шоссе

Одномоторный самолет Williams' Navion A 1946 года выпуска совершил жесткую посадку на шоссе. Инцидент произошел в штате Миссисипи, сообщает ABC News.

«У самолета было достаточно топлива, но в воздухе возникли проблемы с двигателем, и пилот был вынужден садиться на шоссе. В результате самолет приземлился на крыло, у него полностью сломана стойка шасси», — рассказал телеканалу шериф округа Кларк Тодд Кемп.

В результате авиапроисшествия никто не пострадал. При этом сам самолет почти полностью разрушился.

В марте 2016 года легкомоторный самолет приземлился прямо на дорогу и едва не задел машину в Ставропольском крае. Посадка воздушного судна была запечатлена на видео.

Летом прошлого года небольшой самолет Cessna 310 потерпел крушение на автотрассе в штате Калифорния неподалеку от Международного аэропорта им. Джона Уэйна.