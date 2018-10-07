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Самолет совершил жесткую посадку на шоссе
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Самолет 1946 года выпуска совершил жесткую посадку на шоссе 

Ридус 2 часа назад
Фото: facebook.com
Одномоторный самолет Williams' Navion A 1946 года выпуска совершил жесткую посадку на шоссе. Инцидент произошел в штате Миссисипи, сообщает ABC News.
«У самолета было достаточно топлива, но в воздухе возникли проблемы с двигателем, и пилот был вынужден садиться на шоссе. В результате самолет приземлился на крыло, у него полностью сломана стойка шасси», — рассказал телеканалу шериф округа Кларк Тодд Кемп.
В результате авиапроисшествия никто не пострадал. При этом сам самолет почти полностью разрушился.
В марте 2016 года легкомоторный самолет приземлился прямо на дорогу и едва не задел машину в Ставропольском крае. Посадка воздушного судна была запечатлена на видео.
Летом прошлого года небольшой самолет Cessna 310 потерпел крушение на автотрассе в штате Калифорния неподалеку от Международного аэропорта им. Джона Уэйна.
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