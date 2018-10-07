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За угрозы ножом сотрудникам Росгвардии задержаны трое
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В центре Москвы задержали угрожавших сотрудникам Росгвардии мужчин 

RT на русском + ещё 17 4 часа назад
Фото: РИА Новости
В центре Москвы задержали подозреваемых, которые мешали задержанию нарушителя правил дорожного движения и угрожали сотрудникам Росгвардии. Об этом информирует пресс-служба Центрального округа Росгвардии.
По данным ведомства, на улице Россолимо сотрудники Росгвардии блокировали автомобиль, водитель которого, уроженец одной из стран ближнего зарубежья, создавал аварийную ситуацию. Отмечается, что он «выписывал круги на проезжей части».
«Задержанию водителя воспрепятствовала группа лиц. Двое мужчин, в руках одного из них находился предмет похожий на нож, угрожали сотрудникам Росгвардии», — заявили в Росгвардии.
Отмечается, что сотрудники Росгвардии сделали несколько предупредительных выстрелов, после чего задержали двух злоумышленников и водителя. Задержанных передали полиции.
Ранее «Крыминформ» сообщал, что сотрудники Росгвардии и СОБР провели совместные учения в Крыму.
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