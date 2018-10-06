«Выстрелов не было»: СК об «убийстве» пилота

Выстрелов не было: СК отверг версию крушения вертолета

Пилот вертолета, разбившегося в среду 3 октября в Костромской области, не был застрелен. Об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко. Таким образом ведомство опровергло информацию, ранее появившуюся в СМИ, согласно которой пилот вертолета, на котором летел заместитель генпрокурора России Саак Карапетян, был убит двумя выстрелами в спину.

Ранее издание «Говорит Москва», ссылаясь на источник в силовых структурах, рассказало, что пилот Станислав Михнов, возможно, был застрелен в спину двумя выстрелами из карабина — якобы это произошло перед крушением. Однако позже официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что огнестрельных ранений не было ни у кого из погибших при аварии.

«Эта информация не соответствует действительности, — сообщила она. — Ни у кого из погибших в авиакатастрофе огнестрельных ранений не обнаружено».

Вертолет AS 350 B3 потерпел крушение неподалеку от деревни Вонышево в Солигаличском районе Костромской области. Это произошло вечером 3 октября.

Воздушное судно с бортовым номером RА 07272 принадлежало комплексу «Хелипорт Москва ». Сообщалось, что оно вылетело из Москвы и направлялось в Плес, откуда должно было проследовать на северо-запад. По другим данным, маршрут должен был завершиться в селе Спасское, но пилот вынужденно сел в Дьяконово из-за неблагоприятных погодных условий.

Однако точной информации о его маршруте нет: по данным старшего помощника руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ Марии Добрыниной, полет выполнялся по уведомительной заявке, которая не требует разрешения.

Межгосударственный авиакомитет ведет техническое расследование — он должен выяснить причину аварии. Среди одной версий — ошибка пилота: предполагается, что он мог потерять ориентацию в темноте, из-за чего вертолет зацепился за верхушки деревьев. Также среди вероятных причин рассматривается перегруз вертолета. Кроме того, следствие назначило ряд других экспертиз, в том числе, проверку качества топлива AS 350 B3.

Прибывшие на место происшествия сотрудники подразделения Солигаличского пожарно-спасательного гарнизона Костромской области обнаружили три сильно обгоревших тела. Как следует из видео, опубликованного СК после аварии, вертолет горел после падения, целым остался только хвост, кабина полностью разрушена и обуглилась.

Позже стало известно, что погибших было четыре — пилот и три пассажира. «В ходе работ на месте крушения вертолета обнаружены останки четвертого погибшего. Всего на борту находились пилот и трое пассажиров», — объяснил ТАСС представитель оперативного штаба на месте ЧП.

Среди погибших оказались заместитель Генпрокурора России Саак Карапетян, пилот Станислав Михнов и знакомый Карапетяна, Арег Арутюнян. То, что на борту разбившегося судна находился сотрудник Генпрокуратуры , подтвердил ее официальный представитель Александр Куренной

«Мы в курсе этой ситуации. По предварительным данным, Саак Альбертович находился на борту этого вертолета в числе пассажиров, — сообщил он ТАСС в четверг, 4 октября. -— Пилот и пассажиры погибли в результате авиапроисшествия. Для идентификации личностей погибших будут проведены экспертизы», — добавил Куренной.

Официальный представитель Генпрокуратуры также рассказал агентству, что сотрудники ведомства работают на месте происшествия.

«Там уже находится Костромской транспортный прокурор Павел Макаров, в ближайшее время прибудет Северо-Западный транспортный прокурор Олег Колесов», — добавил он.

Как сообщили СМИ, Саак Карапетян в день аварии был в отпуске и направлялся на охоту.

В четверг, 4 октября в СМИ появилась также информация о том, что Саак Карапетян, курировавший международную деятельность Генпрокуратуры, занимался, в том числе, и «делом Скрипалей». В ведомстве эту информацию подтвердили.

«Саак Альбертович на международном направлении в прокуратуре трудился очень давно, — рассказал изданию «Говорит Москва» Александр Куренной. — И долгие годы, перед тем как стать заместителем генерального прокурора занимал должность начальника главного управления международно-правого сотрудничества. И вся деятельность генеральной прокуратуры на международном направлении находилась в его ведении.

На должности замгенпрокурора он продолжал курировать международное направление. Можно перечислять сотни и тысячи документов по сотням и тысячам дел, которые он курировал. И как-то выделять здесь особо «дело Скрипаля» я бы не стал.

Потому что это дело всего лишь одно из тех, которые стоят в ряду тысяч дел».

По факту гибели людей транспортный Следком по Северо-Западу возбудил уголовное дело по части третьей статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц).