Мощный взрыв прогремел в Кишиневе

В Кишиневе произошел мощный взрыв в жилом доме, погибли 8 человек

Молдавии в многоэтажном доме прогремел мощный взрыв. Погибли 8 человек.

МВД республики сообщают, что в 22:40 на 15 этаже жилого дома в Кишиневе в секторе Рышкановка взорвался газовый баллон. Мощность взрыва была такой сильной, что ударная волна разрушила бетонные перегородки и перекрытия нескольких этажей. Двери некоторых квартир заклинило, и жильцы не могут выбраться. Спасатели проводят эвакуацию, передает телеканал "Россия 24".

Движение по Московскому проспекту — главной транспортной артерии микрорайона — полностью перекрыто. Есть пострадавшие. Несколько машин, которые были припаркованы под домом, повреждены. Есть опасность обрушения балконов и квартир.