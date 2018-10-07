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Мощный взрыв прогремел в Кишиневе
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В Кишиневе произошел мощный взрыв в жилом доме, погибли 8 человек 

Вести.Ru + ещё 18 42 минуты назад
Фото: Twitter
В Молдавии в многоэтажном доме прогремел мощный взрыв. Погибли 8 человек.
В МВД республики сообщают, что в 22:40 на 15 этаже жилого дома в Кишиневе в секторе Рышкановка взорвался газовый баллон. Мощность взрыва была такой сильной, что ударная волна разрушила бетонные перегородки и перекрытия нескольких этажей. Двери некоторых квартир заклинило, и жильцы не могут выбраться. Спасатели проводят эвакуацию, передает телеканал "Россия 24".
Движение по Московскому проспекту — главной транспортной артерии микрорайона — полностью перекрыто. Есть пострадавшие. Несколько машин, которые были припаркованы под домом, повреждены. Есть опасность обрушения балконов и квартир.
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