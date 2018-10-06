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СК прокомментировал версию убийства пилота замгенпрокурора
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СК опроверг версию об убийстве пилота замгенпрокурора 

Рамблер 57 минут назад
Следственный комитет России опроверг информацию о том, что пилот вертолёта AS-350 B3, на борту которого находился заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян, был убит выстрелами в спину.
«Информация не соответствует действительности. Ни у одного из погибших в катастрофе не обнаружено огнестрельных ранений», — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, передает РИА Новости.
>> Пилота замгенпрокурора убили выстрелами в спину
Телеграм-канал Mash поделился предположениями о том, почему следователи не рассматривают версию убийства. Как отмечается, находившийся в отпуске Карапетян и его спутники летели с охоты, с собой у них с собой были оружие и боеприпасы. После падения вертолета на борту начался пожар, из-за которого боеприпасы могли сдетонировать. Поэтому даже если и допустить, что выстрелы имели место, не исключено, что они были самопроизвольными и уже после крушения.
Частный вертолёт AS 350 B3 потерпел крушение третьего октября в лесу в Солигаличском районе Костромской области. На его борту находились четыре человека — пилот и трое пассажиров. Их тела сильно обгорели.
Как сообщалось, авария могла произойти из-за того, что при плохой погоде в темное время суток пилот не справился с управлением, в результате вертолет зацепил винтом верхушки деревьев и упал.
По информации радиостанции «Говорит Москва», 54-летний Станислав Михнов, предположительно, был застрелен двумя выстрелами из карабина в спину до аварии вертолёта.
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