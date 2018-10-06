СК открестился от версии убийства пилота замгенпрокурора

СК опроверг версию об убийстве пилота замгенпрокурора

«Информация не соответствует действительности. Ни у одного из погибших в катастрофе не обнаружено огнестрельных ранений», — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, передает РИА Новости.

Телеграм-канал Mash поделился предположениями о том, почему следователи не рассматривают версию убийства. Как отмечается, находившийся в отпуске Карапетян и его спутники летели с охоты, с собой у них с собой были оружие и боеприпасы. После падения вертолета на борту начался пожар, из-за которого боеприпасы могли сдетонировать. Поэтому даже если и допустить, что выстрелы имели место, не исключено, что они были самопроизвольными и уже после крушения.

Частный вертолёт AS 350 B3 потерпел крушение третьего октября в лесу в Солигаличском районе Костромской области. На его борту находились четыре человека — пилот и трое пассажиров. Их тела сильно обгорели.

Как сообщалось, авария могла произойти из-за того, что при плохой погоде в темное время суток пилот не справился с управлением, в результате вертолет зацепил винтом верхушки деревьев и упал.

По информации радиостанции «Говорит Москва», 54-летний Станислав Михнов, предположительно, был застрелен двумя выстрелами из карабина в спину до аварии вертолёта.