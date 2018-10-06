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СК опроверг версию о застреленном пилоте вертолета
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СК опроверг версию о застреленном пилоте вертолета с замгенпрокурора 

Lenta.ru + ещё 14 18 часов назад
Фото: Следственный комитет России
Информация о том, что пилот потерпевшего крушение в Костромской области вертолета был застрелен до момента аварии, не соответствует действительности. Об этом в субботу, 6 октября, заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, ее слова приводит ТАСС.
«Ни у кого из погибших в авиакатастрофе огнестрельных ранений не обнаружено», — подчеркнула она.
Ранее в субботу радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на источник в силовых ведомствах сообщила, что пилот вертолета, вероятно, был убит до аварии двумя выстрелами из карабина в спину.
До этого в качестве предварительной причины авиакатастрофы называлась потеря пилотом ориентации в темное время суток. При этом отмечалось, что находившийся за штурвалом Станислав Михнов был опытным пилотом.
Вертолет с пассажирами потерпел крушение около деревни Вонышево Костромской области вечером 3 октября. В результате погибли четыре человека, в том числе заместитель генпрокурора России Саак Карапетян. Как установили в СК, вертолет летел без разрешения. По факту крушения было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).
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