СК опроверг версию о застреленном пилоте вертолета с замгенпрокурора

«Ни у кого из погибших в авиакатастрофе огнестрельных ранений не обнаружено», — подчеркнула она.

Ранее в субботу радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на источник в силовых ведомствах сообщила, что пилот вертолета, вероятно, был убит до аварии двумя выстрелами из карабина в спину.

До этого в качестве предварительной причины авиакатастрофы называлась потеря пилотом ориентации в темное время суток. При этом отмечалось, что находившийся за штурвалом Станислав Михнов был опытным пилотом.