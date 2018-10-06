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Два парашютиста запутались в стропах и упали
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Два парашютиста запутались в стропах и упали 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Reuters
На соревнованиях по парашютному спорту, который проходит в городе Голд-Кост австралийского штата Квинсленд, два парашютиста при попытке проведения маневра в воздухе столкнулись из-за сильного ветра.
Выполнявшие фигуру пилотажа в составе группы из четырех человек спортсмены столкнулись и запутались в стропах, они стали падать с высоты две тысячи метров, пишет The Daily Mail.
Парашютисты стремительно приближались к земле в направлении жилого района. Их тренер Микаэль Андерсон наблюдал за происходящим, надеясь, что навыки помогут профессионалам спастись. В итоге они действительно успели исправить ситуацию и раскрыть запасные парашюты на высоте 700 метров.
Несмотря на этот инциденты, а также ливни и сильный ветер, соревнования будут продолжены, и парашютисты от участия в них отказываться не намерены.
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