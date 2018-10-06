Два парашютиста запутались в стропах и упали

На соревнованиях по парашютному спорту, который проходит в городе Голд-Кост австралийского штата Квинсленд, два парашютиста при попытке проведения маневра в воздухе столкнулись из-за сильного ветра.

WATCH: The moment two skydivers become entangled high above the Gold Coast. The pair collided while performing a tricky manoeuvre at 2000 metres, but they managed to land to safety. Report on 7 News at 6pm. #7News pic.twitter.com/RuOSB6aMcy— 7 News Brisbane (@7NewsBrisbane) 6 октября 2018 г.

Выполнявшие фигуру пилотажа в составе группы из четырех человек спортсмены столкнулись и запутались в стропах, они стали падать с высоты две тысячи метров, пишет The Daily Mail

Парашютисты стремительно приближались к земле в направлении жилого района. Их тренер Микаэль Андерсон наблюдал за происходящим, надеясь, что навыки помогут профессионалам спастись. В итоге они действительно успели исправить ситуацию и раскрыть запасные парашюты на высоте 700 метров.

Несмотря на этот инциденты, а также ливни и сильный ветер, соревнования будут продолжены, и парашютисты от участия в них отказываться не намерены.