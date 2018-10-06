На Запорожье чиновника похитили в багажнике машины

На Запорожье чиновника избили и похитили в багажнике машины

В Запорожской области похитили в багажнике автомобиля и избили председателя государственной исполнительной службы Приморского района Сергея Гогунского, передает "Украинская правда" со ссылкой на фейсбук председателя Запорожской ОГА Константина Брыля.

По данным издания, это сделали представители местной преступной группировки за то, что "определенные лица" попытались незаконно собрать урожай, а чиновник им помешал.

"Местные царьки не только запугивали чиновника, но и похитили его в багажнике авто", — написал Брыль.

По словам председателя ОГА, он обратился в Нацполицию и прокуратуру Украины, а также пообещал "держать это дело на личном контроле".

Он также предположил, что подобные нападения связаны с предстоящими выборами в области, и наиболее активно, по словам Брыля, "к власти начали стремиться откровенные преступники".