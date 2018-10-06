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В Сирии на автозаправке произошел взрыв
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В Сирии на автозаправке произошел взрыв, есть убитые и раненые 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пять человек погибли и не менее 21 пострадали при взрыве на автозаправке в сирийском городе Аазаз, находящемся под контролем оппозиции, сообщил РИА Новости местный источник.
"Возросло число погибших при взрыве на АЗС в промышленном районе на востоке Аазаза… до пяти человек, пострадал 21", — сообщил источник в местном совете.
По его словам, причина взрыва неизвестна, есть предположение, что могла взорваться начиненная взрывчаткой машина.
Аазаз находится в северо-западной провинции Алеппо, его контролирует оппозиционная "Сирийская свободная армия" (ССА), поддержку которой оказывает Турция.
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