В Сирии на автозаправке произошел взрыв, есть убитые и раненые

Пять человек погибли и не менее 21 пострадали при взрыве на автозаправке в сирийском городе Аазаз , находящемся под контролем оппозиции, сообщил РИА Новости местный источник. "Возросло число погибших при взрыве на АЗС в промышленном районе на востоке Аазаза… до пяти человек, пострадал 21", — сообщил источник в местном совете. По его словам, причина взрыва неизвестна, есть предположение, что могла взорваться начиненная взрывчаткой машина. Аазаз находится в северо-западной провинции Алеппо, его контролирует оппозиционная "Сирийская свободная армия" (ССА), поддержку которой оказывает Турция.