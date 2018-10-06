Мужчина попал в больницу с ножом в голове

Житель Ростовской области попал в больницу с ножом в голове

Сотрудники полиции проверяют обстоятельства травмирования мужчины в городе Донецке Ростовской области , сообщили ТАСС в пресс-службе областного управления МВД России. Ранее СМИ опубликовали фото рентгена его головы, на котором видно, что ему в кости черепа воткнут нож. "В полицию поступило сообщение о получении мужчиной телесных повреждений в Донецке. На место происшествия выехали сотрудники полиции, которые вызвали бригаду скорой помощи. Сейчас мужчина находится в медицинском учреждении, ему оказывается необходимая помощь. По факту происшествия проводится проверка", — сказали в пресс-службе. По предварительным данным, мужчина сам себе нанес повреждения, он состоит на учете в психдиспансере.