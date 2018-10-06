Задержан подозреваемый по делу о ДТП под Тверью

Тверской области задержан директор компании «ТрансАвто», которой принадлежал микроавтобус, разбившейся на трассе 5 октября. При лобовом столкновении с рейсовым автобусом тогда погибли 13 человек.

В связи с ДТП Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование взял на контроль центральный аппарат СКР. О задержании по этому делу должностного лица сообщает региональное управление ведомства.

«В автотранспортных предприятиях изъята техническая документация и информация о деятельности по обеспечению безопасности пассажирских перевозок, назначен ряд судебных экспертиз», — добавляет ведомство.

Как писал News.ru, утром 5 октября на трассе в Тверской области маршрутка выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом, в котором находился только водитель. В итоге погибло 13 человек. Все они — пассажиры маршрутного такси.