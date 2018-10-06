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Камнепад прервал движение на КБЖД
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Камнепад прервал движение по железной дороге под Иркутском 

ТК «Звезда» + ещё 10 3 часа назад
Фото: МЧС РФ
В настоящее время на участке КБЖД идут работы по восстановлению движения.
В Иркутской области камнепад прервал движение по Кругобайкальской железной дороге, частично повредив пути.
Происшествие случилось 5 октября на 125 километре участка Маритуй-Шарыжалгай. При проведении восстановительных работ один из сотрудников аварийной бригады погиб, еще один пострадал. Об этом сообщили «Звезде» в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
В результате инцидента задержали туристический поезд Порт Байкал-Слюдянка, его пассажиры были доставлены в Иркутск. Также была задержана электричка, которая следовала по маршруту Слюдянка-Порт Байкал, ее пассажиров до места назначения отправили водным транспортом.
Сейчас на участке КБЖД идут работы по восстановлению движения.
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