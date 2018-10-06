Экс-главу Евротоннеля толкнули под поезд в Лондоне

В Лондоне толкнули под поезд 91-летнего бывшего главу Евротоннеля

Бывшего главу Евротоннеля, 91-летнего Роберта Мальпаса, толкнули на рельсы метро в Лондоне. Он получил черепно-мозговую травму и сломал тазовую кость, сообщает BBC News , публикуя видеозапись с камеры наблюдения.

На кадрах видно, как Мальпас идет по платформе, а через несколько секунд летит на пути. Камера успела зафиксировать злоумышленника: он был в черной одежде, а лицо прикрыл капюшоном.

Пенсионера спас один из свидетелей произошедшего.

Виновника задержали. Им оказался 46-летний Пол Кроссли. В полиции отметили, что он не впервые совершает подобное. В апреле злоумышленник попытался столкнуть на пути еще одного пассажира, но тот удержался на платформе.

Издание отмечает, что инцидент произошел в апреле. Кроссли отправили под суд и признали виновным в покушении на убийство.