Ещё
Экс-главу Евротоннеля толкнули под поезд в Лондоне
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Лондоне толкнули под поезд 91-летнего бывшего главу Евротоннеля 

Lenta.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Бывшего главу Евротоннеля, 91-летнего Роберта Мальпаса, толкнули на рельсы метро в Лондоне. Он получил черепно-мозговую травму и сломал тазовую кость, сообщает BBC News, публикуя видеозапись с камеры наблюдения.
На кадрах видно, как Мальпас идет по платформе, а через несколько секунд летит на пути. Камера успела зафиксировать злоумышленника: он был в черной одежде, а лицо прикрыл капюшоном.
Пенсионера спас один из свидетелей произошедшего.
Виновника задержали. Им оказался 46-летний Пол Кроссли. В полиции отметили, что он не впервые совершает подобное. В апреле злоумышленник попытался столкнуть на пути еще одного пассажира, но тот удержался на платформе.
Издание отмечает, что инцидент произошел в апреле. Кроссли отправили под суд и признали виновным в покушении на убийство.
Инженер и предприниматель Роберт Мальпас был произведен в командоры Ордена Британской империи королевой Елизаветой II в 1988 году. Большую часть своей профессиональной карьеры он посвятил ICI — одному из крупнейших в мире производителей химической продукции. Кроме того, он руководил Groupe Eurotunnel (Getlink).
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии5
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Янукович оказался гением488
Саудовская Аравия отказалась платить дань США56
Отпуск стоил россиянину четырехкомнатной квартиры44
Ани Лорак подала на развод26
Американец попытался отравить Путина431
Видео
00:32
На курортах Сочи выпал снег
Погода Катастрофы
01:08
Ведущая «России-1» назвала гостя идиотом и объяснилась
Общество
00:37
Телеведущая оконфузилась в прямом эфире
В мире
00:36
Стала известна причина крушения МиГ-29
Армия Катастрофы
00:27
На Крымском мосту нашли серьезные проблемы
Общество
01:02
Дели санкций не боится: Россия поставит Индии С-400
Армия Статьи
01:04
Российский турист устроил погром в гостинице
Происшествия
02:13
Появилось видео столкновения двух огромных черных дыр
Наука и техника
00:49
Станет ли Дания атаковать Россию
В мире Армия
00:12
Трампа высмеяли из-за прилипшей туалетной бумаги
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение