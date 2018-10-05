Две станции московского метро «заминировали»

Станции "Выхино" и "Курская" московского метро проверили из-за угрозы взрыва, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
"Поступил звонок об угрозе взрыва на станциях метро. Проводился визуальный осмотр", — сказал собеседник агентства. Метро при этом работало в штатном режиме.
Опасных предметов сотрудники правоохранительных органов не нашли. Источник уточнил, что женщина на станции "Выхино" услышала, как двое молодых людей грозили "отомстить за станцию "Курская". В связи с этим были проверены обе станции.