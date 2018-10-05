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Две станции московского метро «заминировали»
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Станции метро «Выхино» и «Курская» проверяют из-за угрозы взрыва 

Москва24 + ещё 3 55 минут назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Станции "Выхино" и "Курская" московского метро проверили из-за угрозы взрыва, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
"Поступил звонок об угрозе взрыва на станциях метро. Проводился визуальный осмотр", — сказал собеседник агентства. Метро при этом работало в штатном режиме.
Опасных предметов сотрудники правоохранительных органов не нашли. Источник уточнил, что женщина на станции "Выхино" услышала, как двое молодых людей грозили "отомстить за станцию "Курская". В связи с этим были проверены обе станции.
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